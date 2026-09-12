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İsmail Kartal’ın görevine devam etmesi için bu kez Başkan Aziz Yıldırım devreye girdi. Yıldırım’ın görüşmesinin ardından deneyimli teknik adamın ikna edildiği öğrenildi.

Kartal, gelişmelerin ardından cuma günü gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer almadı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in deneyimli teknik adamla görüşerek kendisini kararından vazgeçirmeye çalıştığı ancak sonuç alamadığı belirtildi.

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İsmail Kartal, perşembe akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, deneyimli teknik adamın görevine devam edeceğini duyurdu.

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

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