Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın görevine devam etmesiyle birlikte takımın Gaziantep FK karşılaşması hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, antrenmandan görüntüleri paylaşarak çalışmanın İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildiğini duyurdu.
Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe’de istifa krizi
İsmail Kartal, perşembe akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, deneyimli teknik adamın görevine devam edeceğini duyurdu.
Kartal, gelişmelerin ardından cuma günü gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer almadı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in deneyimli teknik adamla görüşerek kendisini kararından vazgeçirmeye çalıştığı ancak sonuç alamadığı belirtildi.
Aziz Yıldırım devreye girdi
İsmail Kartal’ın görevine devam etmesi için bu kez Başkan Aziz Yıldırım devreye girdi. Yıldırım’ın görüşmesinin ardından deneyimli teknik adamın ikna edildiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetim, görüşmelerin ardından cuma günü saat 20.30 sıralarında İsmail Kartal’ın görevini sürdüreceğini açıkladı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Kartal, Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarda yeniden takımın başında yer aldı.