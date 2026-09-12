12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen darbenin, vatandaşlara yaşattığı zulme dikkat çekti.

Tankların ve silahların milli iradeye vurgu yaptığını belirtti, Cumhurbaşkannı Erdoğan'ın liderliğine ve cuntacı yapılara izin verilmeyeceğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 46 yıl geçti. Tankların ve silahların demokrasiye, milli iradeye çevrildiği o kara günleri asla unutmadık. 12 Eylül’ün yaşattığı acılar, vatandaşlarımıza çektirdiği zulüm hala hafızamızda yerini koruyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2002 yılından bugüne olduğu gibi vesayet odaklarına ve cuntacı yapılara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 46 yıl geçti. Tankların ve silahların demokrasiye, milli iradeye çevrildiği o kara günleri asla unutmadık. 12 Eylül’ün yaşattığı acılar, vatandaşlarımıza çektirdiği zulüm hala hafızamızda yerini… pic.twitter.com/Omtkw3dnBN — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) September 12, 2026