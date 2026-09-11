Basın İlan Kurumu (BİK) 33. Dönem 8. Genel Kurul Toplantısı, 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu teklifler görüşüldü. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler komisyonlarınca hazırlanan raporların okunmasının ardından gündem maddeleri oylandı.

Kurumun Durum Raporu ile Denetçiler Kurulu Raporu, Genel Kurul üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

ASGARİ KADROYA DAHİL EDİLEBİLECEKLER

Genel Kurulda, Basın İlan Kurumu ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan “Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği” protokolü kapsamında yeni bir düzenleme kabul edildi.

Buna göre İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanan kişiler, belirlenen şartlar doğrultusunda resmi ilan yayımlayan gazete ve internet haber sitelerinin asgari kadrolarında gösterilebilecek.

Programdan yararlanan yayın kuruluşları;

Asgari kadrosu 10 kişiye kadar olan işletmelerde 1,

11 ile 20 kişi arasında olan işletmelerde 2,

20 kişinin üzerinde çalışanı bulunan işletmelerde ise 3 kişiyi

asgari kadrolarına dahil edebilecek.

Programa katılacak kişilerin taşıması gereken şartlar ile çalışma usul ve esaslarını belirleme yetkisi Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunda olacak.

PROGRAMI TAMAMLAYANLARA DEVAM İMKANI

İşbaşı Eğitim Programını tamamlayarak belge veya sertifika alan katılımcılar da çalıştıkları gazete ya da internet haber sitesinde ara vermeden görevlerini sürdürmeleri halinde, yönetmelikteki bazı nitelik ve şartlar aranmaksızın asgari kadroda yer alabilecek.

Dilek ve temennilerin alınmasıyla sona eren Genel Kurulun bir sonraki toplantısının 25-27 Kasım 2026 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.