Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’na ilişkin davada verilen tahliye kararlarına itiraz edildi.

Depremzedelerin avukatları tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının sanıkların “olası kastla nitelikli öldürme” suçundan 35 kez cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep ettiği belirtildi.

SANIKLARA 8 YIL HAPİS CEZASI

Açıklamaya göre mahkeme, sanıkların “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyelerine karar verdi.

Sanıklara verilen cezanın koşullu salıverme ve denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasıyla yaklaşık 3 yıllık infaz süresine karşılık geldiği ifade edildi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Depremzedelerin vekilleri, tahliye kararlarına kapsamlı bir dilekçeyle itiraz ettiklerini bildirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının da karara itiraz ettiği bilgisinin müvekkilleri Nurgül Göksu ve Fatih Bey tarafından kendilerine iletildiğini aktardı.

Açıklamada, “Bu itirazlar neticesinde en kısa zamanda adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır” ifadelerine yer verildi.