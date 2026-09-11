Altın fiyatları, yatırımcılar ve birikimlerini değerli metalde değerlendirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

11 Eylül 2026 Cuma günü saat 09.43 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6 bin 739 lira, satış fiyatı ise 6 bin 797 liraseviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 350 dolar, dolar/TL ise 48,60 civarında işlem görüyor.

11 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Günün ilk saatlerinde altın türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 6.739,82 TL – Satış 6.797,60 TL

Alış 6.739,82 TL – Satış 6.797,60 TL Çeyrek altın: Alış 11.296,56 TL – Satış 11.527,10 TL

Alış 11.296,56 TL – Satış 11.527,10 TL Yarım altın: Alış 22.593,13 TL – Satış 23.054,21 TL

Alış 22.593,13 TL – Satış 23.054,21 TL Tam altın: Alış 45.647,34 TL – Satış 46.108,42 TL

Alış 45.647,34 TL – Satış 46.108,42 TL Cumhuriyet altını: Alış 44.249,76 TL – Satış 45.622,72 TL

Alış 44.249,76 TL – Satış 45.622,72 TL 22 ayar bilezik: Alış 6.139,43 TL – Satış 6.216,12 TL

Fiyatlar serbest piyasa verilerine göre hazırlanırken kuyumcular, bankalar ve işlem yapılan bölgelere göre rakamlarda farklılık görülebiliyor. Altın fiyatları gün içerisinde piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak anlık değişebiliyor.