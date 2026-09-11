Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve yaklaşık 15 saat süren karar duruşmasında, 8 sanık hakkında hapis cezası kararı çıkarken, 3 sanık ise beraat etti.
Sanıkların Karar Duruşmasındaki Savunmaları
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu:
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Sami Kervancıoğlu: "14 aydır tutukluyum, suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."
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Mustafa Pekel: "Dosyadaki 5 rapordan 4'ü binanın yıkımında suçumuzun olmadığını söylüyor. Suçsuzum."
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Mehmet Tekin (Fenni Mesul): "Kahramanmaraş'ta 35 binam var, oralarda hata yapmamışım da bu binada mı yapacağım? Üzerime kumpas kurulduğunu düşünüyorum."
Mahkemenin Verdiği Cezalar ve Beraat Kararları
11 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyetinin açıkladığı kararlar şu şekilde sıralandı:
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8'er Yıl Hapis ve Tahliye (2 Sanık): Pastane işletmecileri tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi. Sanıklar, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şartıyla tahliye edildi.
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6 Yıl 8 Ay Hapis (1 Sanık): Fenni mesul Mehmet Tekin'e "Bilinçli taksir" suçundan 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi.
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4 Yıl 5 Ay 10 Gün Hapis (5 Sanık): Dönemin belediye görevlileri Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan, Sait Avşar, Ali Gemci ve Mehmet Akif Canlı aynı suçtan 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası aldı.
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Beraat (3 Sanık): Pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile dönemin belediye görevlileri Mehmet Dişçeken ve Mustafa Şirikçi hakkında "suçun sabit olmaması" gerekçesiyle beraat kararı verildi.