8'er Yıl Hapis ve Tahliye (2 Sanık): Pastane işletmecileri tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi. Sanıklar, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şartıyla tahliye edildi.