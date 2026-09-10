Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybedip elektrik direğine çarptığı yolcu minibüsünde 3 çocuk yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sularında, Çerkezköy-Çorlu yolu İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Kızılpınar yönünden Çerkezköy'e doğru seyreden A.D. yönetimindeki 59 M 7267 plakalı yolcu minibüsü, ara yoldan çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması ile savrulup, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar ile bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsteki 1 aylık bebek ile 12 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı. 3 yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minibüs de vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.