İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Menderes Belediyesi’nde bazı işlemlere ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları yöneltildi.

Bu kapsamda Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

16 Şüpheliden 10’u Tutuklandı

4 Ağustos’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Çiçek’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ise daha sonra MİT Başkanlığı, Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, belediye yöneticileri ile bazı belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Diğer şüphelilerden bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada yeni gözaltı

Soruşturmanın son aşamasında avukat E.G. gözaltına alındı.

E.G.’nin hangi iddialar kapsamında gözaltına alındığına ilişkin ayrıntıların soruşturma sürecinde netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile avukat E.G. arasında WhatsApp üzerinden cinsel içerikli yazışmalar bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların soruşturma dosyasında nasıl değerlendirileceği ve E.G.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Menderes Belediyesi’ne yönelik soruşturmanın yeni gelişmelerle birlikte sürdüğü belirtildi.