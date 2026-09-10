Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler tarafından takibe alınan bir otomobil durdurularak arandı. Araçta yapılan kontrollerde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Aramada 76 bin sentetik ecza ile 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli Tutuklandı
Operasyon kapsamında Ö.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K., “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA