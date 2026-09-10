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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Aramada 76 bin sentetik ecza ile 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler tarafından takibe alınan bir otomobil durdurularak arandı. Araçta yapılan kontrollerde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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