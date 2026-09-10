Kaza, Kastamonu-Çankırı kara yolu üzerindeki İstasyon Kavşağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İ.A.K. yönetimindeki 18 ABC 258 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Dilara İ.’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk için çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Dilara İ.’yi hastaneye kaldırdı.
Ancak 14 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü İ.A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA