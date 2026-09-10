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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ancak 14 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Dilara İ.’yi hastaneye kaldırdı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk için çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, İ.A.K. yönetimindeki 18 ABC 258 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Dilara İ.’ye çarptı.

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