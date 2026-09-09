Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) Uluslararası Medya Buluşması kapsamında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yılmaz, toplantıda Türkiye ekonomisinin mevcut görünümüne, küresel ekonomik gelişmelere ve Orta Vadeli Program kapsamında yapılan revizyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cevdet Yılmaz: KKM tamamen ortadan kaldırıldı

Cevdet Yılmaz, Türk ekonomisi açısından önemli bir koşullu yükümlülük olarak nitelendirdiği Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) artık sıfır seviyesinde olduğunu söyledi.

Yılmaz, uygulamanın finansal piyasalara veya finansal istikrara zarar vermeden sonlandırıldığını belirterek, bunun son üç yılda elde edilen önemli başarılardan biri olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türk lirasına duyulan güvenin de arttığını belirterek, üç yıl önce yüksek seviyelerde bulunan döviz mevduatlarının bugün yüzde 40'ın altına gerilediğini, Türk lirası mevduatların ise yaklaşık iki katına çıktığını aktardı.

Rezervler 188,2 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin rezervlerindeki artışa da dikkat çeken Yılmaz, 2023 yılının mayıs ayında 98,5 milyar dolar olan brüt rezervlerin 28 Ağustos 2026 itibarıyla 188,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Böylece rezervlerde yaklaşık 90 milyar dolarlık artış yaşandığını belirten Yılmaz, bu gelişmenin Türkiye ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

OVP'de büyüme ve enflasyon tahminleri revize edildi

Küresel ekonomik koşulların zorlu bir seyir izlediğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin Orta Vadeli Program kapsamında bazı ekonomik tahminlerini güncellediğini ifade etti.

Yılmaz, daha önce yüzde 3,8 olarak öngörülen büyüme oranının yüzde 3,3'e revize edildiğini, yıl sonu TÜFE tahmininin ise yüzde 16'dan yüzde 28,4'e çıkarıldığını açıkladı.

Küresel ticaret ortaklarının büyüme beklentilerinin de gerilediğini belirten Yılmaz, geçen yıl yüzde 2,4 olarak öngörülen oranın bugün yüzde 1,6 seviyesine çekildiğini söyledi.

Savaş ve enerji fiyatları ekonomiyi etkiledi

Yılmaz, küresel ekonomideki zorlu koşulların temel nedenleri arasında bölgedeki savaşın bulunduğunu belirtti. Savaşın özellikle Avrupa ekonomisini etkilediğini ve bunun Türkiye'nin ticaret performansına da yansıdığını kaydetti.

Brent petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerin de önemli ölçüde değiştiğini ifade eden Yılmaz, geçen yıl varil başına 64,3 dolar olarak öngörülen fiyatın bugün ortalama 89,3 dolar seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Enerji dışı emtia fiyatlarında da yükseliş yaşandığını belirten Yılmaz, artan maliyetlerin küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ifade etti.

Cari açık ve turizm gelirleri beklentisi değişti

Yılmaz, ekonomik tahminlerdeki değişikliklerin dış ticaret ve cari işlemler dengesine de yansıdığını belirtti.

Daha önce 96 milyar dolar olarak öngörülen dış ticaret açığının bugün 105 milyar dolar seviyesinde beklendiğini söyleyen Yılmaz, enerji faturasındaki artışın bu değişimde önemli rol oynadığını kaydetti.

Turizm gelirleri beklentisinin de 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edildiğini belirten Yılmaz, bu gelişmelerin cari işlemler dengesini etkilediğini söyledi.

CDS 700'den 220'nin altına geriledi

Türkiye'nin risk primindeki düşüşe de değinen Yılmaz, Mayıs 2023'te 700 puanın üzerinde olan CDS'nin bugün 220'nin altına gerilediğini açıkladı.

Yılmaz, risk primindeki düşüşün hem kamu hem de özel sektörün, özellikle döviz cinsinden borçlanma maliyetleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kamu borcunun GSYİH'ye oranının yaklaşık yüzde 24 seviyesinde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, şirket borçlarının GSYİH'ye oranının ise yüzde 38,9 olduğunu söyledi.

Yılmaz, bu oranların gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerle karşılaştırıldığında Türkiye açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu belirterek, borç göstergelerinin küresel ekonomik koşullarda Türkiye'nin elini güçlendirdiğini ifade etti.