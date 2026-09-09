Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisi ve ihracat rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen 10’uncu Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın açılışına katılan Bolat, Türkiye’nin ekonomik büyümesi, sanayi üretimi ve ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çerkezköy’de 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarın açılışına Bakan Bolat’ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri, Çerkezköy Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, ilçe belediye başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarda ASELSAN, BAYKAR, MKE, STM, ROKETSAN, TUSAŞ, ASPİLSAN, BEGA ve TEİ gibi savunma sanayisinin önemli firmalarından temsilciler de sanayicilerle bir araya gelecek.

Türkiye ihracatında sanayi ürünlerinin payı yüzde 94

Fuarın açılışında konuşan Bakan Bolat, Türkiye’nin yıllık ihracatının yüzde 94’ünün sanayi ürünlerinden oluştuğunu belirtti.

Bu ihracatın yüzde 43,5’inin orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluştuğunu ifade eden Bolat, Çerkezköy’ün tekstil, makine, otomotiv ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Bolat, Tekirdağ’ın Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, Kapaklı ve Ergene başta olmak üzere sanayi bölgeleriyle Türkiye’nin en fazla ihracat yapan beşinci şehri konumunda bulunduğunu belirtti.

“Türkiye’yi dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi haline getirdik”

Hükümet olarak 81 ilde kalkınmayı desteklemeye devam ettiklerini söyleyen Bolat, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın öncelikleri olduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, “Türkiye'mizi dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi haline getirdik. 23 yıl önce 21'inci sıradan almıştık, satın alma gücü paritesine göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna yükselttik.” dedi.

Türkiye ekonomisinin 24 çeyrektir büyümeye devam ettiğini belirten Bolat, yılın ilk yarısı itibarıyla milli gelirin 1,7 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Bolat, kişi başına milli gelirin yıl sonunda 20 bin 500 dolara yükselmesinin beklendiğini belirterek, ihracat hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İhracat hedefi 410 milyar doları aşacak

Mal ihracatında 282 milyar dolarlık hedefin aşılacağını belirten Bolat, hizmet ihracatının da eklenmesiyle toplam ihracatın yıl sonunda 410 milyar doların üzerine çıkacağını ifade etti.

Bakan Bolat, yatırım, üretim, ticaret ve ihracatın birbirini tamamlayan bir ekonomik ekosistem oluşturduğunu belirterek, sanayi ve tarım üretiminin yanı sıra hizmetler sektörünün de ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

“Çerkezköy örnek bir sanayi şehri haline geldi”

Çerkezköy’ün gelişerek önemli bir sanayi merkezi haline geldiğini belirten Bolat, ilçenin çevresindeki Kapaklı, Saray, Çorlu, Lüleburgaz ve Muratlı ile birlikte Tekirdağ ve Trakya ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu söyledi.

Sanayi sektörüne yönelik desteklerin devam edeceğini belirten Bolat, üretim, enerji, ihracat ve istihdam destekleriyle sanayicilerin, işçilerin, çiftçilerin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmasının ardından Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin tarafından Bakan Bolat’a hediye takdim edildi. Bolat, daha sonra 10’uncu Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nı gezerek stantlarda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.