MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya 15. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Kalaycı, MHP'nin geçmişten bugüne temel hedefinin milli birlik ve beraberliği güçlendirmek ve daha müreffeh bir millet oluşturmak olduğunu söyledi. "Lider ülke" hedefi doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kalaycı, ittifakın bugüne kadar birçok alanda tarihi adımlar attığını ifade etti.

"HESAP VEREN DEĞİL, HESAP SORAN TÜRKİYE VAR"

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına, beka ve güvenlik hassasiyetlerine sahip çıktığını savunan Kalaycı, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada etkili bir aktör haline geldiğini söyledi.

Kalaycı, "Türkiye, çok yönlü ve insani dış politika anlayışıyla bölgesel gelişmelerin belirleyicisi, küresel düzeyde etkili bir aktör konumuna gelmiştir. Artık hesap veren değil hesap soran bir Türkiye vardır." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE LİDER ÜLKE OLDUK"

Türkiye'nin yerli ve milli üretim alanında önemli mesafe katettiğini belirten Kalaycı, Türk mühendisler tarafından geliştirilen teknolojilerin birçok ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Milli otomobil, ana hat lokomotifi, elektrikli tren ve lityum iyon batarya üretim tesislerini örnek gösteren Kalaycı, Türkiye'nin bor karbür üretiminde dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer aldığını, kendi haberleşme uydusunu üretebilen ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Kalaycı, "Lider ülke Türkiye" hedefi kapsamında savunma sanayisinde de önemli bir noktaya gelindiğini savundu.

ENERJİ VE MEGA PROJELER VURGUSU

Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarına da değinen Kalaycı, yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sıraya yükseldiğini söyledi.

Cumhur İttifakı döneminde havalimanları, kara ve demir yolları, otoyollar, köprüler, viyadükler, tüneller, barajlar ve şehir hastaneleri gibi çok sayıda büyük projenin hayata geçirildiğini ifade eden Kalaycı, Kalkınma Yolu ve Turan Koridoru projelerinin Türkiye'ye küresel bağlantı açısından yeni fırsatlar sunacağını kaydetti.

Kalaycı, "Türkiye'nin gelişmesi parlak bir geleceğe doğrudur. Türkiye'nin yarınları aydınlıktır. İnancımız odur ki Türk ve Türkiye Yüzyılı adım adım inşa ve ihya edilecek, 'lider ülke Türkiye' ülkümüz gerçekleşecektir." dedi.

MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü'nün de konuşma yaptığı kongrede, konuşmaların ardından oylamaya geçildi.