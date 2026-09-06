Kentte özellikle açık alanlar ve yüksek kesimlerde etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı binaların çatı bölümlerinin zarar görmesine neden oldu.

İnşaat çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ise rüzgarın etkisiyle kum ve toz çevreye yayıldı. Savrulan toz bulutları nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düşerken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte bazı yapılarda hasar oluştuğu belirtilirken, olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin olası olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.