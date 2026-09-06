Sersim’in yeni bulaşık makinesi fabrikasında üretilen ürünler için verilen VDE Güvenlik Sertifikası, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA 2026 fuarında şirket yetkililerine takdim edildi.

Sersim standında gerçekleştirilen sertifika törenine sektör temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Sertifikasyon sürecinde şirketin üretim aşamaları, uluslararası güvenlik ve kalite kriterleri doğrultusunda bağımsız kuruluş tarafından değerlendirildi.

Bulaşık makineleri IFA’da ilk kez tanıtıldı

Şirket, bulaşık makinesi ürün grubunu da IFA Berlin kapsamında ilk kez uluslararası sektör temsilcilerinin beğenisine sundu.

Yüzde 100 yerli Ar-Ge çalışmalarıyla ürün geliştiren Sersim, 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirket, kendi markalarının yanı sıra farklı küresel markalar adına da üretim yapıyor.

Pişirme ve soğutma ürünlerindeki tecrübesini bulaşık makinesi kategorisine taşıyan şirket, yeni fabrikasında enerji tasarrufu ve su tüketiminin azaltılmasına odaklanan modeller geliştiriyor.

Yeni teknolojilerle donatıldı

Sersim’in bulaşık makinelerinde yıkama performansını artırmaya yönelik W-Boost sistemi, daha geniş iç hacim sunan Hi-Tub tasarımı ve farklı boyutlardaki bulaşıkların daha kolay yerleştirilmesini sağlayan FlexMove sepet çözümleri bulunuyor.

Ürünlerde ayrıca programın tamamlanmasının ardından kurutma işlemini sağlayan PrimeDry özelliği de yer alıyor.

Şirket, bulaşık makinelerini ürün portföyüne dahil ederek ankastre ürün grubundaki çeşitliliğini artırmayı ve uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

“Üretim gücümüzü yeni bir alana taşıyoruz”

Sersim Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ustaoğlu, yeni bulaşık makinesi fabrikasının şirketin üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması açısından önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

VDE Güvenlik Sertifikası’nı almaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ustaoğlu, Türkiye’de geliştirilen ve üretilen ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırıldığını söyledi.

Ustaoğlu, bulaşık makinesi yatırımıyla üretim kabiliyetlerini yeni bir ürün grubuna taşıdıklarını belirterek, bundan sonraki süreçte de uluslararası standartlara uygun, güvenilir ürünler geliştirerek küresel pazarlardaki varlıklarını büyütmeyi amaçladıklarını kaydetti.