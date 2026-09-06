Konya’da kent içi ulaşımı rahatlatması hedeflenen Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı Projesi’nde önemli bir aşamaya geçildi. Yapımı tamamlanan hatta gerçekleştirilen test sürüşünün başında Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yer aldı.

İlk etap Şehir Hastanesi’ne ulaşacak

Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Altay, projenin ilk etabında Konya Adliyesi ile Şehir Hastanesi arasında tramvay ulaşımının sağlanacağını belirtti.

Projenin sonraki etaplarında hattın sanayi bölgelerine ve ardından stadyuma kadar uzatılacağını ifade eden Altay, toplamda 21,1 kilometrelik güzergahın tamamlanacağını söyledi.

Altay, uzun süredir üzerinde çalışılan projede test sürüşü aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek hattı kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Adliye’den Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşım

Mevcut tramvay sistemiyle entegre çalışacak yeni hat sayesinde Alaaddin-Adliye güzergahını kullanan vatandaşların Şehir Hastanesi’ne aktarma yapmadan ulaşabileceği belirtildi.

Altay, projenin özellikle Şehir Hastanesi’ne ulaşım ihtiyacını karşılaması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin hayata geçirilmesindeki destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık yetkilileri ve projede görev alan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.