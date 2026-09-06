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İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Apartmanda bulunan ve yangın nedeniyle mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin merdiveni kullanılarak binadan çıkarıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 6 kişiye olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki Aytek 8 Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Daireden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

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