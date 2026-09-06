Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni eğitim öğretim döneminde de ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanmasına yönelik sosyal yardım programlarını sürdürecek.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eğitim yardımlarının temel amacının öğrencilerin okul hayatında ihtiyaç duyduğu temel gereksinimlere destek olmak olduğunu belirtti.

Kırtasiye ve kıyafet desteği sağlanıyor

Eğitim yardımları kapsamında öğrencilere kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul kıyafeti, ayakkabı ve kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaçlar ulaştırılıyor.

Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan öğrencilerin barınma, ulaşım ve yemek giderlerine de destek verilirken, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için sınav materyalleri temin ediliyor.

Öğrencilerin gezi ve sportif faaliyetlere katılımlarına da katkı sağlanırken, ihtiyaç sahibi ailelerden gelen ve yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere yönelik çeşitli eğitim yardımları devam ediyor.

Ulaşım desteği de veriliyor

Eğitim nedeniyle ailesinden uzakta yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler de ulaşım desteğinden yararlanabiliyor.

Bu kapsamda uygulanan Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programı ile öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 bilet desteği sağlanıyor.

Bakan Göktaş, 2026 yılının ocak-temmuz döneminde söz konusu program kapsamında SYDT Fonundan yaklaşık 92 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

2021’den bu yana yaklaşık 6 milyar lira aktarıldı

İhtiyaç sahibi ailelerin ilköğrenim ve ortaöğrenime devam eden çocuklarına yönelik eğitim yardımlarının daha etkin hale getirilmesine önem verdiklerini belirten Göktaş, 2021 yılından bu yana SYDT Fonundan SYDV’lere yaklaşık 6 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Göktaş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için de vakıflara yaklaşık 2 milyar lira gönderildiğini belirterek, bu kaynağın ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderleri için ayni veya nakdi yardım olarak kullanılacağını ifade etti.

“Daha fazla öğrenciye ulaşmayı amaçlıyoruz”

Eğitim destekleriyle hem öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlandığını hem de ailelerin okul masraflarından kaynaklanan yükünün hafifletildiğini belirten Göktaş, “Daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve yardımların etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz.” dedi.