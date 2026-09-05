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Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise henüz yakalanamadığı belirtildi.

Kararın ardından ekipler tarafından 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Tuğba Ekinci ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Şarkıcı Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında , sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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