Şarkıcı Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Tuğba Ekinci dahil 6 kişi hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından ekipler tarafından 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Tuğba Ekinci ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.
Firari şüpheli aranıyor
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise henüz yakalanamadığı belirtildi.
Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.