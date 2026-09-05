Teknoloji devi Apple, yeni iPhone Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte ilk katlanabilir telefonunu da 9 Eylül'de tanıtmaya hazırlanıyor. ABD satış fiyatlarında bir önceki nesle kıyasla 100 ila 300 dolar arasında bir artış yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Farklı Zam Senaryolarına Göre Türkiye Fiyat Tahminleri

ABD'deki olası fiyat artışları, Türkiye'deki vergi dilimleri, döviz kuru ve bölgesel fiyatlandırma stratejisiyle birleştiğinde oluşan tablo şu şekilde hesaplanıyor:

100 Dolar Zam Senaryosu (En Olası): Apple'ın satış hacmini korumak adına maliyet artışını sınırlı tutması durumunda, 256 GB'lık iPhone 18 Pro yaklaşık 137.000 TL , iPhone 18 Pro Max ise 150.000 TL başlangıç etiketiyle satışa sunulabilir.

200 Dolar Zam Senaryosu: Maliyet artışının tüketiciye yansıtıldığı bu seçenekte iPhone 18 Pro başlangıç fiyatı 148.000 TL 'ye, Pro Max başlangıç fiyatı ise 162.000 TL 'ye yükseliyor.

300 Dolar Zam Senaryosu: Analist Jeff Pu'nun öngördüğü 250-300 dolarlık daha sert bir artışta ise fiyatlar bu seviyelerin de üzerine çıkıyor.

1 TB ve Üst Depolama Seçeneklerinde 200 Bin TL Sınırı Aşıyor

Apple'ın depolama kapasiteleri arasında uyguladığı fiyat farkları dikkate alındığında:

Mevcut nesil iPhone 17 Pro; 256 GB seçeneğiyle 119.999 TL, 512 GB versiyonuyla 133.999 TL ve 1 TB seçeneğiyle 147.999 TL'den satılıyor.

Benzer kapasite farklarının iPhone 18 Pro ailesinde de sürdürülmesi durumunda, 1 TB modellerin ve özellikle Pro Max'in üst kapasiteli sürümlerinin fiyatı 200.000 TL barajını geride bırakacak.