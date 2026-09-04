Yeni zamla birlikte özellikle motorin fiyatlarında tarihi seviyeler görüldü. Sürücüler 4 Eylül Cuma gününe zamlı akaryakıt fiyatlarıyla başladı. Motorine gelen 7,76 TL'lik artış, son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan en sert yükselişlerden biri olurken, benzindeki 2,47 TL'lik zam da araç sahiplerinin maliyetini artırdı.

Akaryakıttaki yeni fiyatların başta ulaşım ve lojistik olmak üzere birçok sektörde maliyetleri artırması bekleniyor. Zamların ürün ve hizmet fiyatlarına da yeni bir dalga olarak yansımasından endişe ediliyor.

4 Eylül itibarıyla zamlı fiyatlar pompada uygulanmaya başladı.