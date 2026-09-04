Hakkında çıkan iddiaların takımdaki istikrarı bozma amacı taşıdığına dikkat çeken İspanyol hücum oyuncusu, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kısa süre içerisinde takıma dahil olacağını belirtti.
"Sağlığım Ve Taraftarın Heyecanı Söz Konusu Olduğu İçin Konuşuyorum"
Açıklamasında normal şartlarda bu tür haberlere yanıt vermediğini vurgulayan Asensio, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum."
Saha Çalışmaları Başladı, Hedef Beşiktaş Derbisi
Sakatlık sürecini atlatmak üzere olduğunu müjdeleyen yıldız futbolcu, takımın yakaladığı ivmeye vurgu yaparak taraftarları cumartesi günü oynanacak kritik derbiye davet etti:
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Geri Dönüş Sinyali: Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladığını açıklayan oyuncu, "Çok yakında takımla birlikte olacağım. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken her şey yolunda" dedi.
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Sezon Başlangıcı ve Şampiyonlar Ligi: Sezona çok iyi başladıklarını belirten Asensio, "Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız" açıklamasını yaptı.
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Kritik Çağrı: Derbi öncesinde Kadıköy atmosferinin önemine değinen İspanyol oyuncu, "Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler" sözleriyle konuşmasını tamamladı.