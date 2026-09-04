Hakkında çıkan iddiaların takımdaki istikrarı bozma amacı taşıdığına dikkat çeken İspanyol hücum oyuncusu, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kısa süre içerisinde takıma dahil olacağını belirtti.

Açıklamasında normal şartlarda bu tür haberlere yanıt vermediğini vurgulayan Asensio, şu ifadeleri kullandı:

Sakatlık sürecini atlatmak üzere olduğunu müjdeleyen yıldız futbolcu, takımın yakaladığı ivmeye vurgu yaparak taraftarları cumartesi günü oynanacak kritik derbiye davet etti:

Geri Dönüş Sinyali: Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladığını açıklayan oyuncu, "Çok yakında takımla birlikte olacağım. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken her şey yolunda" dedi.

Sezon Başlangıcı ve Şampiyonlar Ligi: Sezona çok iyi başladıklarını belirten Asensio, "Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız" açıklamasını yaptı.