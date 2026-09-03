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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde zorlu rakiplerle karşılaşacağı lig aşamasında üst tura yükselmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı karşılaşmaların programı ise şöyle:

Sarı-lacivertli ekibin UEFA’ya bildirdiği 36 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda dikkat çeken isimler yer alırken, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele edecek 36 kişilik kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

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