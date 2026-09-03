Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele edecek 36 kişilik kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda dikkat çeken isimler yer alırken, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi kadrosu

Sarı-lacivertli ekibin UEFA’ya bildirdiği 36 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı

Savunma:
Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Archie Brown, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Ognjen Mimovic, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir

Orta saha:
İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante

Forvet:
Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı karşılaşmaların programı ise şöyle:

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  • 1. hafta | 10 Eylül: Fenerbahçe - Roma | 19.45
  • 2. hafta | 14 Ekim: Aston Villa - Fenerbahçe | TSİ 22.00
  • 3. hafta | 20 Ekim: Fenerbahçe - Slavia Prag | 19.45
  • 4. hafta | 4 Kasım: Fenerbahçe - Liverpool | 20.45
  • 5. hafta | 25 Kasım: Shakhtar - Fenerbahçe | TSİ 23.00
  • 6. hafta | 9 Aralık: LASK - Fenerbahçe | TSİ 23.00
  • 7. hafta | 20 Ocak: Fenerbahçe - Villarreal | 20.45
  • 8. hafta | 27 Ocak: Atletico Madrid - Fenerbahçe | TSİ 23.00

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde zorlu rakiplerle karşılaşacağı lig aşamasında üst tura yükselmek için mücadele edecek.

Kaynak: DHA