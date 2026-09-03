Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Halı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçakların kullanıldığı fiziki bir çatışmaya dönüştü.

Ekipler Sevk Edildi, İnceleme Başlatıldı

Kavga sırasında Salih Ç. (25), Burak A. (23) ve Renas T. (15) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık Durumu: Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Adli Süreç: Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kavganın çıkış nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.