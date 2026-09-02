1 Eylül itibarıyla av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tekneleri yeniden denizlere açıldı. Ağların denize bırakılmasıyla birlikte balık tezgâhları da hareketlenirken, sezonun yıldızı palamut oldu.

Tezgâhlarda bol miktarda palamut yer alırken, vatandaşın gözü ise fiyatlara çevrildi. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, palamuttaki bolluğun sezon boyunca balık piyasasını doğrudan etkileyeceğini belirtti.

PALAMUT 150-200 LİRA BANDINDA

Sezonun ilk günlerinde 400 gramdan başlayan palamutların tanesi yaklaşık 150 liradan satışa sunulurken, boy ve ağırlığa göre fiyatlar 200 liraya kadar çıkıyor. Tezgâhlarda palamudun yanı sıra istavrit ve mezgit de yoğun şekilde yer alıyor.

Güncel tezgâh fiyatlarında barbunun kilogramı yaklaşık 200, mezgit 250, istavrit ise 150 liradan satışa sunuluyor.

Kartal, palamut fiyatlarının 30-40 lira seviyelerine kadar gerileyeceği yönündeki beklentilerin gerçekçi olmadığını ifade etti. Balıkların büyümesiyle birlikte gramajların artacağını belirten Kartal, palamudun 100-200 lira aralığında tüketiciyle buluşmasının beklendiğini söyledi.

BOLLUK KASIM SONUNA KADAR SÜREBİLİR

Palamuttaki bolluğun kasım ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Balıkların büyüyerek 700-800 gram ağırlığa ulaşmasıyla birlikte yağ oranlarının da artacağı belirtiliyor.

Özellikle lakerda ve tuzlama yapımı ile balıkların buzhanede saklanmasına yönelik talebin artması halinde fiyatlarda bir miktar yükseliş yaşanabileceği ifade ediliyor.

“AV YASAĞI” KONUSUNDA YANLIŞ BİLİNENLER

Erdoğan Kartal, kamuoyunda av yasağı konusunda yanlış bir algı bulunduğuna da dikkat çekti.

15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasındaki yasağın tüm balıkçılığı kapsamadığını belirten Kartal, söz konusu yasağın esas olarak endüstriyel balıkçılıkla ilgili olduğunu ifade etti. Vatandaşların bu dönemi genel bir avlanma yasağı olarak değerlendirmesi nedeniyle balık tüketiminin de azaldığını söyledi.

PALAMUT BOLLUGU HAMSİYİ DE ETKİLEYECEK

Palamudun deniz ekosistemindeki baskın konumunun diğer balık türlerini de etkilediğini belirten Kartal, palamutların ağırlıklı olarak hamsi ve küçük istavritlerle beslendiğine dikkat çekti.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde çok yoğun bir hamsi avı beklemediklerini belirten Kartal, buna rağmen orta düzeyde bir hamsi bereketinin yaşanabileceğini söyledi.

BALIK PİYASASININ FİYATINI PALAMUT BELİRLEYECEK

Palamudun hem etli hem de geniş kesimler tarafından tüketilebilen bir balık olduğunu vurgulayan Kartal, palamuttaki bolluğun genel balık piyasasına da olumlu yansıyacağını belirtti.

Kartal, “Palamut fiyatlarının uygun olması, başta hamsi ve istavrit olmak üzere diğer balık türlerinin de fiyatlarını belirleyen ana unsur olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Balık tezgâhlarında sezonun ilk günlerinde yaşanan palamut bolluğu tüketiciyi sevindirirken, önümüzdeki haftalarda balığın büyümesi ve piyasadaki arz-talep dengesi fiyatların seyrini belirleyecek.