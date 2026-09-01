Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Coldwell Banker Parla’daaçılan serginin çıkış noktasında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının sanatçıda yarattığı duygular bulunuyor. Akbulut, doğanın karşı karşıya kaldığı büyük tahribatı doğrudan bir felaket anlatısıyla sınırlamak yerine, ateşin rengi, hareketi ve insan üzerindeki etkisi üzerinden yorumluyor.

Kırmızıların güçlü biçimde öne çıktığı eserlerde ateş; kimi zaman yıkıcı bir güç, kimi zaman ise yeniden başlama duygusunu taşıyan bir dönüşüm olarak ele alınıyor. “Kor”, bu yönüyle yalnızca ateş temalı bir sergi olmanın ötesine geçerek sanatçının doğaya ve yaşananlara karşı duyarlılığını ortaya koyuyor.

Köşe yazarlığıyla sanat üzerine düşüncelerini de kaleme alan Emel Akbulut, görsel üretimiyle yazın dünyasını aynı sanat anlayışında buluşturuyor. Tuvalde renk ve biçim aracılığıyla kurduğu anlatı, sanatçının dünyaya bakışını ve yaşananlara karşı duyarlılığını yansıtıyor.

Açılışta sanat dünyasından ve farklı çevrelerden çok sayıda davetlinin yanı sıra Akbulut’un sanatını takip eden ziyaretçiler de yer aldı. Sergiye gösterilen yoğun ilgi, açılışın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Emel Akbulut’un “Kor” adlı kişisel sergisi, 30 Eylül 2026 tarihine kadar ViaTower Bayraktar Plaza’daki Parla Sanat Koridoru’nda ziyaret edilebilir.

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