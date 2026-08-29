Ankara’nın Milli Mücadele tarihine ışık tutan Abidin Paşa Köşkü Millî Mücadele Müzesi, Zafer Bayramı’na özel açık hava sinema etkinliği düzenliyor. Çankaya Belediyesi Abidin Paşa Köşkü Millî Mücadele Müzesi Yöneticisi Can Hergül’ün verdiği bilgilere göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda saat 20.30’da “Kurtuluş: Bir Bağımsızlık Savaşı Destanı” filmi ücretsiz olarak gösterilecek.

Tarihi Abidin Paşa Köşkü’nün de Ankara’nın Milli Mücadele dönemindeki önemli yapılardan biri olduğu belirtildi. 1886-1893 yılları arasında Ankara Valiliği yapan Abidin Paşa tarafından inşa ettirilen köşkün, Kurtuluş Savaşı yıllarında subay mektebi olarak kullanıldığı aktarıldı.

Müze, Ankara kent tarihini ve Milli Mücadele dönemini nadir dönem eserleri ile dijital uygulamalar aracılığıyla ziyaretçilere aktarıyor.