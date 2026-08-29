Başkent Ankara’nın basın ve siyaset dünyasının tanınan isimlerinden gazeteci-yazar ve bürokrat Yüksel Işık, eşi Bahar Yunusoğlu Işık’ı kaybetmenin acısını yaşıyor.

Bir süredir hastanede tedavi gören Bahar Yunusoğlu Işık, sabaha karşı hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yüksel Işık, eşinin vefatını duygusal ifadelerle paylaştı.

Işık, paylaşımında, “Çok üzgünüm. Bahar uçup gitti aramızdan. Bu sabaha karşı 5’te bizlere veda etti” ifadelerine yer verdi.

HASTANE ODASINDAN SON PAYLAŞIM

Yüksel Işık’ın, eşinin vefatından yalnızca bir gün önce hastane odasından yaptığı paylaşım ise büyük üzüntü yarattı.

“Hadi kalk ayağa” başlığıyla eşine seslenen Işık, birlikte geçirdikleri yıllara ve hayat arkadaşlığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yüreğinin en müstesna yerinde sürdürdüğün öykü, ikimizin öyküsüdür. Sahipsiz değildir. O öykünün hatırına, yen şu hastalığı ve aç gözlerini… Aç ki boğazımdaki düğümler yok olsun. Yüreğim, yüreğine eş; gönlüm, gönlüne yoldaş olsun. Hadi, n’olur!”

Bu paylaşımın ardından gelen vefat haberi, Işık’ın yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

BAHAR YUNUSOĞLU IŞIK TOPRAĞA VERİLDİ

Bahar Yunusoğlu Işık’ın cenaze töreni Karşıyaka Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Işık’ın naaşı, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

SİYASET VE BASIN DÜNYASINDAN TANINIYOR

Yüksel Işık, gazetecilik ve yazarlığın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli görevlerde bulunmuş, bir dönem daire başkanlığı yapmış ve CHP Ankara İl Başkanvekilliği görevini yürütmüştü.

Işık, siyasi çalışmalarının yanı sıra Ankara’nın basın ve siyaset çevrelerinde uzun yıllardır tanınan isimler arasında yer alıyor.

Eşi Bahar Yunusoğlu Işık’ın vefatıyla büyük bir acı yaşayan Yüksel Işık’a ve ailesine başsağlığı, merhumeye ise Allah’tan rahmet diliyoruz.