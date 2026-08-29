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Şahin ise aracın bilgisi dışında kullanıldığını savunarak şirket sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsis edilen diğer araçların kullanım kayıtları da inceleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacağı açıklandı.

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