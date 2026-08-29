Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacağı açıklandı.
Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Muğla’da yakalanmıştı. Kuriş’in İstanbul’dan Muğla’ya götürülmesinde kullanılan aracın İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği belirlenmişti.
Şahin ise aracın bilgisi dışında kullanıldığını savunarak şirket sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsis edilen diğer araçların kullanım kayıtları da inceleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi