Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Akif Ersoy’dan tahliye ve beraat kararı aldırma vaadiyle yüksek miktarda para talep edildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Şüpheliler teknik takibe alındı

Soruşturma kapsamında Ersoy’dan para talep ettiği öne sürülen şüpheliler teknik takibe alındı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin, Ersoy’a tahliye ve beraat konusunda yardımcı olabileceklerini söyleyerek yüksek miktarda para istedikleri iddia edildi.

Yürütülen operasyon kapsamında şüphelilerin suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri belli oldu

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun, Hacı Eşiyok ve avukat Erel Muallaoğlu olduğu belirtildi.

Şüpheliler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.