Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Saymaz, 28 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ay sonu itibarıyla kanaldaki görevinden ayrılacağını bildirdi.

Saymaz, açıklamasında iki yıldır çalıştığı Halk TV’de yeni yayın döneminde yer almayacağını belirterek kanal yönetimine, çalışma arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür etti.

HALK TV EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Ayrılık mesajında Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile yayın yönetmenleri Suat Toktaş ve Bengü Şap Babaeker’in isimlerini anan Saymaz, program ortakları Ebru Baki ve İbrahim Kahveci’ye de teşekkürlerini iletti.

Saymaz, mesajını “Sevgi, selam ve hürmetlerimle” sözleriyle tamamladı.

Gazeteci, ayrılık kararının nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı. Yeni yayın döneminde hangi medya kuruluşunda görev yapacağı konusunda da şu ana kadar kamuoyuna duyurulmuş bir bilgi bulunmuyor.

2024’TE HALK TV’YE DÖNMÜŞTÜ

İsmail Saymaz, daha önce de Halk TV bünyesinde görev yapmış, Nisan 2023’te kanaldan ayrılarak Sözcü TV’ye geçmişti. Haziran 2024’te Sözcü’den ayrılan Saymaz, 1 Temmuz 2024 itibarıyla yeniden Halk TV’ye dönmüştü.

Saymaz, son dönemde Halk TV’de Ebru Baki ile birlikte “Para Siyaset” programında gündemi değerlendiriyor ve Halk TV’nin internet sitesinde köşe yazıları kaleme alıyordu. Temmuz ayında yıllık izne çıkan Saymaz, o tarihten bu yana ekranlarda yer almıyordu.

Saymaz’ın ayrılığının ardından yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu oldu.