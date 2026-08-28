Norveç Kralı Harald V, 89 yaşında hayatını kaybetti. Norveç Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Kral Harald’ın 28 Ağustos Cuma günü yerel saatle 06.35’te Oslo Üniversite Hastanesi Rikshospitalet’te huzur içinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kral’ın ölümünün ardından Norveç’te yas süreci başladı. Başbakan Jonas Gahr Støre, Kraliçe Sonja ve Kraliyet Ailesine başsağlığı dileyerek ülkenin sevilen hükümdarını kaybettiğini belirtti.

1991’DEN BU YANA TAHTTAYDI

21 Şubat 1937’de dünyaya gelen Harald, babası Kral Olav V’in 17 Ocak 1991’de ölmesinin ardından tahta çıktı. Yaklaşık 35 yıl boyunca Norveç’in devlet başkanlığını yürüten Harald V, ölümüne kadar Avrupa’nın görevdeki en yaşlı hükümdarıydı.

Harald, İkinci Dünya Savaşı yıllarının bir bölümünü ailesiyle ABD’de geçirdi. Norveç’te doğan ilk kraliyet varisi olarak yaklaşık 600 yıl sonra tarihe geçen Harald, monarşinin modernleşmesinde oynadığı rolle tanındı.

Kral Harald ayrıca yelken sporuyla ilgilendi ve Norveç’i üç kez olimpiyatlarda temsil etti.

YENİ KRAL HAAKON VIII OLDU

Harald V’in ölümünün ardından 53 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Haakon, anayasal düzen gereği tahta geçerek Kral Haakon VIII unvanını aldı.

Norveç hükümeti, yeni kralın katılımıyla Kraliyet Sarayı’nda olağanüstü Devlet Konseyi toplantısı yapılacağını açıkladı. Cenaze programı ve resmi yas takvimine ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.