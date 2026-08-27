Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin, Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere bugün İran’ın başkenti Tahran’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al Sani’nin Tahran’da İranlı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Gündem gerilimin düşürülmesi ve diyalog

Ensari, görüşmelerde bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve diyalog koşullarının yeniden oluşturulmasına yönelik imkanların ele alınacağını kaydetti.

Katar’ın anlaşmazlıkların çözümünde diplomasi ve diyaloğun tek yol olduğu yönündeki tutumunu sürdürdüğünü vurgulayan Ensari, ülkesinin bölgesel gerilimin azaltılması için diplomatik çabalara önem verdiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğü ele alınacak

Al Sani’nin Tahran temaslarında Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer özgürlüğünün de gündeme geleceği bildirildi.

Ensari, Al Sani’nin ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin 28 Şubat öncesindeki durumuna geri dönmesi konusunu da İranlı yetkililerle görüşeceğini belirtti.

Katar Başbakanı Al Sani’nin temaslarının, Hürmüz Boğazı’ndaki ulaşımın normalleştirilmesi ve bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimler açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.