Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Vedat Muriqi, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

“BASKININ LYON'DA OLDUĞUNU BİLİYORDUK”

Galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Muriqi, “Çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Bu kadar yıl sonra dünya devlerini Kadıköy'e getirmek, Şampiyonlar Ligi müziğini tekrar dinletmek çok gurur verici. Bütün Fenerbahçe camiasına ve bütün ülkeye hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konyaspor maçının ardından kısa sürede kenetlendiklerini belirten tecrübeli futbolcu, “2-3 günde takım çok kenetlenmişti. Zaten çok kaliteli ve tecrübeli bir kadroya sahibiz. Böyle maçları kariyerinde belki yüzlerce kez oynamış adamlarımız vardı. Yeni transferler de aynı şekilde öyle. Bunun üstesinden geldik” dedi.

Maçta baskının Lyon üzerinde olduğunu bildiklerini ifade eden Muriqi, “Maça da çok iyi başladık. İkinci yarı biraz düştük. Onlar da attıkları golle özgüvenini geri getirdi. Futbol şansımız da bizim yanımızdaydı. Önemli olan sonuç. Mutluyuz. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık” diye konuştu.

“HEM BİREYSEL HEM TAKIM OLARAK ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönen Muriqi, her geçen maç kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemediğini belirten golcü futbolcu, “Maçlarda oynaya oynaya kendimi bulacağım. Bu sakatlıklara rağmen çok zor maçlar oynadım. Ona rağmen toparladığımı düşünüyorum. Artık inşallah bundan sonrasında hem bireysel olarak hem de takım anlamında çok daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZ GELDİ, HEP BİRLİKTE KUTLADIK”

Lyon galibiyetinin ardından soyunma odasında büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Muriqi, taraftarların desteğine de teşekkür etti.

“Çok mutluyduk vallahi. Sesimiz de kesildi. Herkes bağırıp çağırıyordu. Başkanımız geldi, hep birlikte kutladık” diyen Muriqi, Fenerbahçe taraftarının Lyon deplasmanındaki desteğine dikkat çekti.

Muriqi, “Lyon taraftarı normalde Avrupa'da zaten ateşli olmasıyla bilinir ama bizim taraftarın sesi daha çok çıkıyordu. Buraya gelen herkese, televizyondan bize destek olan, dua eden herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. İnşallah böyle devam” diyerek sözlerini tamamladı.