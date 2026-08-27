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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Açılan ateş sonucu iş yeri önünde park halinde bulunan otomobile 2 kurşun isabet etti. Saldırıda yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Dicle Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. Maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, iş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek tabancayla ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle ara sokaklara girerek kaçtı.

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