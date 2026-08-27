Olay, saat 22.30 sıralarında Dicle Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. Maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, iş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek tabancayla ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle ara sokaklara girerek kaçtı.
Açılan ateş sonucu iş yeri önünde park halinde bulunan otomobile 2 kurşun isabet etti. Saldırıda yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA