Haymana Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Çetin Altay ile Özlem Karaaytu’nun (Aleyna Özlem Özdemir) başrollerini paylaştığı tek perdelik komedi oyunu tiyatroseverlerle buluştu. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un da katıldığı gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal medya ve modern yaşam sahneye taşındı

Modern şehir yaşamını ve sosyal medyanın oluşturduğu sahte gerçeklikleri mizahi bir dille ele alan oyun, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşattı.

Oyunda günlük yaşamın yanı sıra Haymana’nın yöresel ve kültürel değerlerine de yer verildi. İlçenin meşhur döneri, termal suları ve tarihi, oyunun mizahi anlatımı içerisinde işlendi.

Haymana’nın değerleri sanatla buluştu

Haymana’ya özgü unsurların sahneye taşınması izleyicilerden büyük beğeni toplarken, etkinlik ilçenin kültürel değerlerinin tanıtılmasına da katkı sağladı.

Başkan Koç: “Haymana kültür ve sanatla da anılacak”

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Haymana’nın yalnızca kaplıcaları ve tarihiyle değil, sosyal ve kültürel yaşamıyla da öne çıkmasını hedeflediklerini belirten Koç, ilçenin sanat, kültür ve sosyal etkinliklerin merkezi haline gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Koç, gösteriye vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.