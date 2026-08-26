İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Arakçi, ABD’nin yeni yaptırımlarıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve BM üyesi ülkelere bir mektup gönderdi.

Arakçi mektubunda, ABD’nin ikincil yaptırımlar ve finansal sistemden dışlama tehdidi yoluyla bağımsız ülkeleri İran’la yasal ekonomik ilişkilerini sonlandırmaya zorladığını belirtti. Bu uygulamaların, BM Şartı’nda yer alan devletlerin egemen eşitliği ve kendi ekonomik politikalarını özgürce belirleme ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu.

“Toplu cezalandırma” suçlaması

ABD’nin yaptırımlarının İran’daki sivilleri gıda, ilaç, tıbbi ekipman ve enerji gibi temel ihtiyaçlara erişimden mahrum bıraktığını öne süren Arakçi, uygulamaların “toplu cezalandırma”anlamına geldiğini ifade etti.

Arakçi, BM ve üye ülkelerden ABD’nin tek taraflı yaptırımlarını ve ikincil yaptırım tehditlerini kınamalarını istedi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD’nin eylemlerinden kaynaklandığını belirttiği zararların tazmini için uluslararası hukuk kapsamında mevcut tüm yollara başvurma hakkını saklı tuttuklarını bildirdi.

Tahran yönetiminin açıklaması, İran ile ABD arasındaki yaptırım ve ekonomik baskı geriliminin diplomatik kanallar üzerinden de sürdüğünü ortaya koydu.