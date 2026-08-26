Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları statüsünde yaptığı değişikliğin ardından resmi internet sitesinden açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, özellikle yabancı futbolcu konusunda daha önce yaptığı başvuruların ve uyarıların dikkate alınmadığını belirterek TFF’nin yeni kararını eleştirdi.

“Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin göstergesi”

Galatasaray’ın açıklamasında, TFF’nin statü değişikliğinin Türk futbolundaki yönetim anlayışına ilişkin yeni bir örnek olduğu ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, daha önce yabancı futbolcu konusunda alınan kararın değiştirilmeyeceğinin defalarca belirtildiği hatırlatılarak, Galatasaray’ın geçen sezon yaptığı taleplerin reddedildiği ve düzenlemenin yaratacağı sorunlara ilişkin uyarıların dikkate alınmadığı savunuldu.

Galatasaray, söz konusu düzenlemenin Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye zorlayacağını ve Türkiye’nin Avrupa’daki büyük kulüpler için bir oyuncu yetiştirme merkezi hâline gelebileceğini daha önce dile getirdiklerini belirtti.

“Bir kulübe can simidi olmak amacıyla alındığı açık”

Açıklamada, yeni kararın tüm kulüplerin ortak menfaatlerinden ziyade belirli bir kulübün mevcut şartlarına çözüm üretmek amacıyla alındığı iddia edildi.

Galatasaray, isimler ve yönetimler değişse de belirli bir kulübü koruyan anlayışın değişmediğini savunarak, Türk futbolunda tüm kulüpler için eşit kurallar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Galatasaray’dan “eşit rekabet” çağrısı

Sarı-kırmızılı kulüp, ayrıcalık istemediklerini belirterek Türk futbolundaki tüm takımlar için aynı kuralların uygulanmasını talep etti.

Galatasaray açıklamasını, Türk futbolunun kuralları ihtiyaçlara göre değiştiren değil, tüm paydaşlarla istişare ederek karar alan, bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirterek tamamladı.

Kulüp ayrıca, “Tüm bu ayrıcalıklı uygulamalara karşı yine sahada kalacak, yine kazanacak ve şampiyon olacaktır” ifadeleriyle iddiasını ortaya koydu.