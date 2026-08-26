Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Iğdır’da düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı kapsamında kente gelen yaklaşık 150 basın mensupları, Iğdır Vali Yolu Caddesi’nde bölgenin en dikkat çeken yöresel lezzetlerinden biri olan soğuk kepleme ile tanıştı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; kentin kültürel ve gastronomik zenginliklerini yerinde inceleyen gazeteciler, Iğdır Fıstıkhan tarafından hazırlanan ve 7 farklı şifalı bileşenden oluşan bu özel içeceğe hem lezzeti hem de sağlığa faydaları nedeniyle tam not verdi.

Etkinlik sırasında kepleme içeceğini gazetecilere bizzat tanıtan Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, iddialı açıklamalarda bulundu. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ile yaptığı sohbette içeceğin şifa kaynağı oluşuna vurgu yapan Vali Taşolar, “Iğdır’da salep içilmez, kepleme içilir. Kepleme, bağışıklığı destekleyen güçlü yapısı sayesinde hasta ziyaretleri için bile Iğdır'dan özel olarak gönderilebilecek nitelikte benzersiz bir değerdir” ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI’DAN IĞDIR’A: HALKIN GÖNLÜNDE İZ BIRAKAN BİR VALİ

Görev yaptığı Çankırı’da vatandaşla kurduğu samimi iletişim ve sahadaki aktif yönetim anlayışıyla dikkat çeken Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır’da da kapısını vatandaşlara açan, kentin sorunlarını yerinde dinleyen yönetim anlayışıyla kısa sürede halkla güçlü bir bağ kurdu.

ÇANKIRI’DAN IĞDIR’A UZANAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ: VALİ TAŞOLAR

Çankırı’da görev yaptığı dönemde vatandaşlarla kurduğu yakın ilişki ve samimi yönetim anlayışıyla iz bırakan Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yeni görev yerinde de makam odasından çok sahada olmayı tercih ediyor. Çankırı’da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreniyle dikkat çeken Taşolar, Iğdır’da da vatandaşlarla iç içe yönetim anlayışıyla gönüllere dokunuyor.

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