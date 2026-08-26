Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) üyeleri geleneksel “Yaz Buluşması” etkinliğinde bir araya geldi. GGYD üyeleri, aileleriyle katıldıkları etkinlikte eğlenceli aktiviteler ve müzikle enerji dolu bir gün geçirdi. GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, “Böylesine güçlü bir büyüme döneminde yan yana olmanın, aynı hedeflere inanmanın ve birlikte yol yürümenin değerini hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

GGYD’nin geleneksel “Yaz Buluşması”, renkli etkinliklere sahne oldu. Spordan sanata pek çok aktivitenin düzenlendiği buluşmada, GGYD üyeleri ve aileleri keyifli vakit geçirirken çocuklar da kendileri için hazırlanan etkinliklerle eğlendi. Tiyatro sanatçısı Serkan Melikoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen gecede, sahne performansları da davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

GGYD Genel Başkanı, M. Nezih Allıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bizler iş dünyasında dayanışmayı büyüten, güvene dayalı ilişkiler kuran ve birlikte yol almanın gücüne inanan büyük bir aileyiz. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Yaz Buluşmamız da bunun en güzel örneklerinden biri. Bugün birbirimizi ve ailelerimizi daha yakından tanıyor, dostluklarımızı güçlendiriyor ve dayanışmamızı daha da sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz” dedi.

“Gücümüz Dayanışmamızdan Geliyor”

GGYD’nin, Türkiye’nin dört bir yanında büyüyen ve güçlenen büyük bir iş örgütü olma yolunda ilerlediğini dile getiren Allıoğlu, “ Böylesine güçlü bir büyüme döneminde yan yana olmanın, aynı hedeflere inanmanın ve birlikte yol yürümenin değerini hep birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren tekrar canlanacak iş hayatımızın hepimiz için başarılı ve bol kazançlı geçmesini diliyorum. Bu yolculuğumuzda yine hedeflerimize doğru yılmadan ilerleyeceğiz, çeşitli etkinliklerle bir arada olacağız. Biliyoruz ki gücümüz; birlikteliğimizden, dayanışmamızdan ve birbirimize duyduğumuz güvenden geliyor. Bu nedenle her zaman söylediğimiz gibi… GGYD, sizinle hep ileri” diye konuştu.

Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu Burs Başvuruları Başladı

Allıoğlu, Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’nun öneminin de altını çizerek, “Her üniversite öğrencisi bizim için çok kıymetli. Onlar geleceğini oluştururken, attıkları her adımda yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni dönem için burs başvuruları da başladı. Bağışlarımızın devamının geleceğinden şüphe duymuyorum” dedi.