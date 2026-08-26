Türkiye turizmi, klasik konaklama anlayışının ötesinde yeni bir hizmet alanına yöneliyor. Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; 4 Temmuz’da yürürlüğe giren Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği ile wellness sektörü daha kapsamlı ve profesyonel bir yapıya kavuşurken, otellerin mevcut spa, fitness, gastronomi, termal ve rekreasyon imkânlarını yeni nesil esenlik deneyimlerine dönüştürmesi bekleniyor.

UKA Akademi Başkanı Prof. Dr. Nermin Gürhan, özellikle sağlıklı yaş alma ve longevity trendinin Türkiye için yeni bir turizm pazarı yaratabileceğine dikkat çekerek, otellerin mevcut altyapılarını bütüncül esenlik hizmetlerine dönüştürmesinin önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

ESENLİK SADECE SPA DEĞİL

Esenlik; bireyin yalnızca hastalıklardan uzak olmasını değil, fiziksel, zihinsel, sosyal ve yaşam tarzıyla ilişkili birçok boyutta daha iyi bir yaşam sürmesini destekleyen bütüncül bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Wellness, sağlıklı yaş alma, longevity, beslenme, fiziksel aktivite, uyku, stres yönetimi, zihinsel iyilik hali, kişiselleştirilmiş yaşam programları, spa, termal uygulamalar ve rekreasyon gibi birçok alan esenlik ekosisteminin içerisinde yer alıyor.

Gürhan, spa hizmetlerinin bu ekosistemin yalnızca bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Spa, esenlik ekosisteminin önemli bileşenlerinden biri. Ancak esenlik bundan çok daha geniş. Bir otelin yalnızca spa merkezini büyütmesi, onu otomatik olarak esenlik işletmesine dönüştürmez. Misafirin deneyimini bütünsel olarak tasarlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

OTELLERİN MEVCUT ALTYAPISI AVANTAJ

Türkiye’deki otellerin esenlik dönüşümü açısından önemli bir hazır kapasiteye sahip olduğunu belirten Gürhan, birçok tesiste spa, hamam, sauna, fitness, havuz, spor alanları, restoranlar ve rekreasyon alanlarının zaten bulunduğuna dikkat çekti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.