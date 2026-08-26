ürkiye Kültür Yolu Festivali, Çanakkale’de sanat, tarih, kültür ve gastronomiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festivalin 16’ncı durağı olan Çanakkale’de etkinlikler 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dokuz gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine kadar birçok program düzenlenecek.

Çanakkale’nin tarihi mirası sanatla buluşacak

Festival kapsamında Çanakkale’nin binlerce yıllık kültürel mirası, sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival öncesinde yaptığı yazılı açıklamada Çanakkale’nin Türkiye’nin ortak hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ersoy, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan kentin aynı zamanda Çanakkale Savaşı ve milletin bağımsızlık iradesinin önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

“Tarihi mekanlarımızı kültür ve sanatla yeniden hayatın içine katıyoruz”

Bakan Ersoy, Çanakkale’nin Troya’dan Cumhuriyet dönemine uzanan zengin tarihi mirasına dikkat çekerek, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Ersoy, “Troya’dan Cumhuriyet’e uzanan binlerce yıllık tarihiyle Çanakkale, medeniyetlerin izlerini taşıyan, eşsiz kültürel mirasıyla dünyaya seslenen çok özel bir şehrimiz” ifadelerini kullandı.

Tarihi mekanların restore edilerek kültür ve sanat etkinlikleriyle yeniden yaşamın içine kazandırıldığını belirten Ersoy, Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nin de bu anlayışın önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, Çanakkale’nin kültür ve sanat alanında uluslararası bir buluşma noktası haline getirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Çanakkale’de gastronomi şöleni

Festivalin önemli başlıklarından biri de Çanakkale gastronomisi olacak. Kentin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege’nin zeytinyağlılarından yöresel otlara kadar birçok lezzeti festival kapsamında ziyaretçilerle buluşturulacak.

Festival programında yer alan 52 Lezzet Noktası, ziyaretçilere Çanakkale mutfağını keşfetme fırsatı sunacak.

Bakan Ersoy, Çanakkale’nin zengin mutfak mirasının festivalde özel bir yere sahip olacağını belirterek, Boğaz’ın deniz ürünlerinden Ege mutfağının zeytinyağlılarına ve ada mutfağının özgün tatlarına kadar birçok lezzetin ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını kaydetti.

Festival 9 gün boyunca devam edecek

29 Ağustos’ta başlayacak Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 6 Eylül’e kadar sürecek. Dokuz günlük festival boyunca kentin tarihi ve kültürel mirası; müzik, tiyatro, sergi, söyleşi, gastronomi ve çocuk etkinlikleriyle ziyaretçilere sunulacak.

Festivalin, Çanakkale’nin kültürel değerlerinin tanıtılmasına ve kentin turizm potansiyelinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.