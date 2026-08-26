Altındağlı kadınlar, el emeği ve yaratıcılıklarıyla ortaya çıkardıkları ürünlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Hamamönü’nde bulunan “Nostaljik Fayton”, bu kez betonu sanata dönüştüren Tuğçe Öztürk’ün dekoratif ürünlerine ev sahipliği yapıyor.

Örnek Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi olan Öztürk, restorasyon eğitimiyle edindiği bilgi ve becerileri el sanatlarına olan ilgisiyle birleştirerek beton harcından dekoratif ürünler tasarlıyor.

Betondan dekoratif ürünler üretiyor

Restorasyon Bölümü mezunu olan Tuğçe Öztürk, farklı tasarımlara sahip dekoratif objeler hazırlıyor. Beton harcını şekillendirerek sanatsal ürünlere dönüştüren Öztürk, çalışmalarını Hamamönü’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Öztürk’ün el emeğiyle hazırladığı ürünler, Hamamönü’nü ziyaret eden vatandaşlardan da ilgi görüyor.

El sanatları eğitimleriyle kendini geliştiriyor

Örnek Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde çeşitli kurslara katılan Tuğçe Öztürk, beton çalışmalarının yanı sıra farklı el sanatları alanlarında da kendisini geliştiriyor.

Öztürk’ün merkezde seramik, gümüş ve ahşap boyama kurslarına da katıldığı öğrenildi. Farklı alanlarda edindiği bilgi ve becerileri çalışmalarına yansıtan Öztürk, el sanatları üretimini sürdürüyor.

Altındağlı kadınların üretimine destek

Hamamönü’nde sergilenen çalışmalar, kadınların el emeği ve üretim gücünü de gözler önüne seriyor. Farklı eğitimlerle kendilerini geliştiren Altındağlı kadınlar, ürettikleri ürünleri ziyaretçilerle buluşturarak hem becerilerini sergiliyor hem de el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Beton harcından hazırladığı dekoratif ürünlerle dikkat çeken Tuğçe Öztürk’ün çalışmaları da Hamamönü’nde ziyaretçilerini bekliyor.