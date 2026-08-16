Yüzme, tekvando, satranç ve jimnastik başta olmak üzere farklı spor ve eğitim alanlarında ücretsiz kurslara katılan gençler, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendirdi.

Karapürçek Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kapanış programında gençler, yaz boyunca edindikleri becerileri sergiledi. Programa Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki de katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu. Kurslara katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

“Kurstan çok memnun kaldım”

Yaz Okulu kapsamında jimnastik kursuna katılan 9 yaşındaki Eslem Tokdemir, iki yıldır kurslara devam ettiğini belirterek, eğitimlerden memnun kaldığını söyledi.

Jimnastiği televizyonda gördüğünü ve Yaz Okulu’nda bu branşın kursunun olduğunu öğrenince katılmak istediğini ifade eden Tokdemir, spora ilgi duyan çocuklara kurslara katılmalarını tavsiye etti.

“Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak bizim görevimiz”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Yaz Okulları’nın çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sağladığını belirtti.

Her çocuğun farklı bir yeteneği olduğuna inandıklarını söyleyen Tiryaki, kursların gençlere yeteneklerini keşfetmeleri için fırsat sunduğunu ifade etti. Çocukların mutlaka bir sanat veya spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Tiryaki, başarının emek gerektirdiğine dikkat çekti.

Tiryaki, Altındağlı çocukları geleceğe hazırlamanın belediyenin görevleri arasında olduğunu belirterek, Yaz Okulları'nda eğitim alan gençlerin okul döneminde de gençlik merkezlerinde farklı branşlardaki kurslardan yararlanabileceğini söyledi.

Belediye tarafından sunulan eğitim ve kursların ücretsiz olduğunu belirten Tiryaki, tüm Altındağlı çocukları bu imkanlardan yararlanmaya davet etti.

Yaz Okulları’nın sona ermesiyle birlikte çocukların yıl boyunca eğitim ve sosyal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için belediyenin gençlik merkezlerindeki kursların devam edeceği bildirildi.