Yurt dışı tatili planlayanların en çok araştırdığı konuların başında vize şartları geliyor. Schengen başta olmak üzere birçok ülkenin vize süreçleri seyahat planlarını zorlaştırırken, Türk vatandaşları için vize muafiyeti sunan ülkeler alternatif oluşturuyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın güncel vize uygulamaları listesine göre, umuma mahsus pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği çok sayıda ülke bulunuyor. Bakanlığın 2026 performans programında da Türkiye vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı 78 olarak belirtiliyor.

İşte farklı kültürleri keşfetmek ve vize işlemleriyle zaman kaybetmemek isteyenlerin değerlendirebileceği 10 ülke:

1. Gürcistan – Kimlikle bile gidilebiliyor

Türkiye'ye yakınlığıyla öne çıkan Gürcistan, Türk vatandaşları için en kolay yurt dışı rotalarından biri. Geçerli yeni tip kimlik kartıyla da seyahat mümkün. 2026 itibarıyla ülkeye seyahatlerde sağlık ve kaza sigortası şartı bulunuyor.

2. Bosna-Hersek – Tarih ve doğa bir arada

Saraybosna'nın tarihi atmosferi, Mostar Köprüsü ve doğal güzellikleriyle Bosna-Hersek, vizesiz Avrupa seyahatlerinin en popüler seçeneklerinden biri. Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaf.

3. Sırbistan – Avrupa'da kısa kaçamak

Belgrad başta olmak üzere Sırbistan, kısa süreli Avrupa seyahatleri için dikkat çeken rotalar arasında. Türk vatandaşları 180 gün içerisinde 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

4. Arnavutluk – Deniz, tarih ve şehir hayatı

Adriyatik kıyıları, tarihi şehirleri ve yaz tatili seçenekleriyle Arnavutluk, vizesiz seyahat etmek isteyenlerin rotasında yer alıyor. Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

5. Kuzey Makedonya – Balkanların yükselen rotası

Üsküp ve Ohrid gibi destinasyonlarıyla öne çıkan Kuzey Makedonya, Türk vatandaşlarından vize istemeyen Balkan ülkeleri arasında bulunuyor. Vizesiz kalış süresi 180 gün içerisinde 90 gün olarak belirtiliyor.

6. Fas – Kuzey Afrika'nın renkli adresi

Marakeş'in renkli sokakları, tarihi çarşıları ve Atlas Dağları ile Fas, farklı bir tatil deneyimi arayanlar için güçlü bir alternatif. Türk vatandaşları 90 güne kadar vizeden muaf.

7. Tunus – Akdeniz'de vizesiz tatil

Akdeniz kıyıları ve tarihi bölgeleriyle Tunus, yaz tatilinde vize engeline takılmadan seyahat etmek isteyenler için seçenekler arasında. Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

8. Brezilya – Uzak ama vizesiz

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya, uzun mesafeye rağmen vize işlemi gerektirmeyen rotalardan biri. Türk vatandaşları 90 güne kadar vizeden muaf.

9. Arjantin – Güney Amerika macerası

Buenos Aires'in renkli sokaklarından Patagonya'nın doğal güzelliklerine kadar geniş bir coğrafya sunan Arjantin, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler arasında bulunuyor.

10. Peru – Tarih ve doğanın buluştuğu rota

Machu Picchu başta olmak üzere eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle Peru, uzun mesafeli seyahat arayanlar için dikkat çekici bir seçenek. Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebiliyor.

Yola çıkmadan önce mutlaka kontrol edin

Vizesiz seyahat, ülkeye girişin kesin olarak garanti edildiği anlamına gelmiyor. Pasaport geçerlilik süresi, seyahat amacı, konaklama bilgileri, dönüş bileti ve maddi yeterlilik gibi şartlar ülkelere göre değişebiliyor.

Ayrıca vize uygulamaları zaman içinde değişebildiği için seyahatten önce Dışişleri Bakanlığı'nın güncel vize uygulamalarının kontrol edilmesi önem taşıyor. Özellikle Karadağ'ın 2026 sonbaharından itibaren Türk vatandaşlarına vize uygulama kararı, seyahat kurallarının kısa sürede değişebileceğini gösteriyor.