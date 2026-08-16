Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus’ta ulaşımın daha düzenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. 2016 yılında yapımına başlanan ve ABB tarafından 2019’da yüzde 30 seviyesinde devralınan Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları Projesi tamamlanarak hizmete açıldı.

Uzun süredir Gülbaba ve Bentderesi çevresinde açık alanlarda faaliyet gösteren dolmuşlar, yeni merkezle birlikte yaklaşık 200 metre mesafedeki modern terminale taşındı. Keçiören, Gölbaşı, Mamak ve çevresindeki güzergâhlarda çalışan yaklaşık bin dolmuş, 15 Ağustos itibarıyla yolcularını yeni merkezden taşımaya başladı.

Yeni terminal, yolcuların bekleme sürecini daha rahat geçirebilmesi için kapalı ve iklimlendirilmiş alanlarla donatıldı. Merkezde ayrıca yürüyen merdivenler, asansörler, ticari bölümler ve çeşitli sosyal kullanım alanları bulunuyor.

DOLMUŞ DURAKLARI TEK NOKTADA BİRLEŞTİRİLDİ

Proje sayesinde Ulus’taki sit alanı içerisinde farklı noktalarda bulunan dolmuş durakları aynı merkezde bir araya getirildi. Düzenlemeyle yolcuların dolmuşlara ulaşımının kolaylaştırılması ve bölgedeki araç-yaya hareketliliğinin daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeni merkezde oluşturulan erişilebilir alanlar, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Kompleks içerisinde dolmuş duraklarının yanı sıra ticari alanlar, Başkent Market, ABB hizmet birimleri ve farklı amaçlarla kullanılabilecek bölümler de yer alıyor.

Dolmuşların yeni terminalden hizmet vermeye başlamasıyla birlikte Ulus’un tarihi dokusunun korunmasına yönelik çalışmaların da desteklenmesi amaçlanıyor. Özellikle Arkeopark ve Roma Tiyatrosu projelerinin yürütüldüğü bölgede ulaşım kaynaklı yoğunluğun azaltılması ve tarihi alanların daha sağlıklı şekilde düzenlenmesi bekleniyor.