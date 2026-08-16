Güneş 2 Ağustos 2027’de Türkiye semalarında adeta gölgede kalacak. Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelecek tutulma, dünyanın bazı bölgelerinde tam güneş tutulması şeklinde yaşanırken Türkiye’den parçalı olarak izlenecek.

Türkiye’de tutulmanın etkisi şehirden şehre değişecek. Güneybatıya gidildikçe Ay’ın Güneş diski üzerindeki örtme oranı artacak. Böylece bazı bölgelerde Güneş’in büyük bölümü Ay tarafından kapatılmış olacak.

TÜRKİYE’DE HANGİ ŞEHİRLERDE DAHA NET GÖRÜLECEK?

Tutulmanın Türkiye’de en dikkat çekici şekilde gözlemlenmesi beklenen bölgeler arasında güney ve batıdaki kentler öne çıkıyor. Antalya, İzmir ve Muğla çevresinde Güneş’in daha büyük bir bölümünün örtülmesi beklenirken Ankara ve İstanbul’da da parçalı tutulma izlenebilecek.

Gökyüzü meraklılarının şimdiden takvimlerine not ettiği tutulma, 2027 yazının en önemli astronomi olaylarından biri olacak. Tutulmanın izlenmesi sırasında ise göz sağlığı açısından yalnızca uygun güneş gözlem filtrelerinin kullanılması önem taşıyor.

Peki, 2 Ağustos 2027’de Türkiye’de Güneş ne kadar kararacak? Bu sorunun yanıtı bulunduğunuz şehre göre değişecek; ancak gökyüzünde Ay’ın Güneş’in önünden geçişi, Türkiye’nin birçok noktasından çıplak gözle değil, güvenli gözlem ekipmanlarıyla takip edilebilecek dikkat çekici bir manzara oluşturacak.