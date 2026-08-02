Ağustos 2026, gökyüzü meraklıları için iki önemli astronomi olayına sahne olacak. TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre, 12 Ağustos'ta tam Güneş tutulması, 28 Ağustos'ta ise parçalı Ay tutulması gerçekleşecek. Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek, parçalı Ay tutulması ise belirli evreleriyle gözlemlenebilecek.

12 Ağustos'taki tam Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek

TÜBİTAK'ın yayımladığı verilere göre, 12 Ağustos 2026'da meydana gelecek tam Güneş tutulmasının en yoğun evresi Türkiye saatiyle 20.47 civarında yaşanacak. Ancak bu sırada Güneş, Türkiye'de ufkun altına inmiş olacağı için tutulma ülkemizden görülemeyecek.

Tam tutulma yolu Grönland, İzlanda ile İspanya ve Portekiz'in kuzeydoğusundaki küçük bir bölgeden geçecek. Avrupa'nın birçok ülkesinde ise tutulma kısmi olarak izlenebilecek.

28 Ağustos'ta parçalı Ay tutulması yaşanacak

Türkiye'den gözlemlenebilecek tek tutulma ise 28 Ağustos'taki parçalı Ay tutulması olacak.

TÜBİTAK 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre tutulmanın ilk aşaması, 04.23.55'te Ay'ın Dünya'nın yarı gölge (penumbra) konisine girmesiyle başlayacak. Bu evrede Ay'ın parlaklığında hafif bir azalma yaşanabilecek.

Tutulmanın belirginleşeceği parçalı evre ise 05.33.48'de başlayacak. Bu andan itibaren Dünya'nın gölgesi Ay'ın yüzeyinde net şekilde görülebilecek ve tutulma ilerledikçe örtülme oranı artacak.

Maksimum tutulma Türkiye'den görülemeyecek

Parçalı Ay tutulması 07.12.49'da en yüksek seviyeye ulaşacak. Ancak bu saatte Ay, Türkiye'nin büyük bölümünde batmış olacağı için maksimum tutulma evresi ülkemizden izlenemeyecek.

Tutulmanın parçalı evresi 08.51.55'te sona erecek. Ay'ın yarı gölge konisinden tamamen çıkmasıyla birlikte tutulma 10.01.41'de tamamen sona erecek.

Gökyüzü gözlemcileri, özellikle sabahın erken saatlerinde gerçekleşecek parçalı evrede Ay'ın Dünya'nın gölgesiyle örtülmeye başladığı anları Türkiye'den gözlemleme fırsatı bulabilecek.