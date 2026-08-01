İstinafın “mutlak butlan” kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK), İstanbul İl Örgütü’nün yeniden yapılandırılması için izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda iç politikadaki gelişmeler, ekonomik kriz ve parti içerisindeki son durumun yanı sıra İstanbul İl Başkanlığı’ndaki süreç de değerlendirildi.

ANKA’nın aktardığına göre, CHP kurmayları mahkeme kararı nedeniyle Gürsel Tekin ve çağrı heyeti üyelerinin görevden alınmasının mümkün olmadığını belirtti. Ancak İstanbul örgütünün çalışmalarının yürütülebilmesi için MYK adına hareket edecek yeni bir ismin görevlendirilmesi planlanıyor.

Parti kaynakları, Tekin’in İstanbul örgütünü organize etme, görevden alma veya atama yapma yetkisinin bulunmadığını savunarak, “MYK adına hareket edebilecek, örgütü organize edecek bir atama yapmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul İl Başkanlığı’na doğrudan atama yapılması seçeneğinin de gündeme geldiği ancak bunun mevcut mahkeme kararı açısından hukuken mümkün olup olmadığının değerlendirildiği belirtildi. MYK’nın önümüzdeki günlerde İstanbul örgütünün çalışmalarını koordine edecek bir ismi görevlendirmesi bekleniyor.

Tekin’in törendeki tavrı da gündemde

MYK toplantısında ayrıca Gürsel Tekin’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı İstanbul’daki üye katılım törenindeki tutumu da ele alındı.

Parti kurmayları, Tekin’in törendeki tavırlarının MYK üyelerinde rahatsızlık yarattığını ve Kılıçdaroğlu’nun da durumdan memnun olmadığını ileri sürdü.

Kurmaylar, Tekin’in törendeki tutumunun Kılıçdaroğlu’nu zor durumda bıraktığını değerlendirirken, İstanbul’daki parti örgütünün işleyişinin sağlanması için yeni görevlendirmenin önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti.