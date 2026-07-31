Yalova siyasetinde dengeleri değiştiren büyük bir gelişme yaşandı. CHP'li 3 ilçe ve 3 belde belediye başkanı, ortak bir karar alarak partilerinden istifa ettiklerini ve siyasi yaşamlarına Yeni Parti çatısı altında devam edeceklerini duyurdu.

İstifa eden isimler arasında Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Kadıköy Belediye Başkanı Yılmaz Tavşan yer aldı.

Ortak Açıklama: "Hizmetlerimizi Yeni Parti Çatısı Altında Sürdüreceğiz"

İstifa kararının ardından sosyal medya hesabından 6 belediye başkanı adına ortak bir metin paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kararın gerekçesini şu sözlerle ifade etti:

"Sizlerin takdiri, güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini; ilk günkü heyecan, azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve şehrimizin geleceğini merkeze alan 6 belediye başkanı olarak; vatandaşlarımıza daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla hizmetlerimizi Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Yeni dönemimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

Siyasette Yeni Dönem

Yalova merkez ve ilçelerinde geniş yankı uyandıran bu toplu geçişin ardından, yerel yönetimlerdeki siyasi tablo da yeniden şekillendi.